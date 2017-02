Aclara 84 Lumber apoyar el muro y a Trump (VIDEO)

La propietaria de la compañía 84 Lumber, cuyo polémico comercial fue emitido en el medio tiempo del Súper Tazón, dijo estar a favor del presidente Donald Trump y del muro, a pesar de que el anuncio representaba el viaje de una madre e hija migrantes hacia la frontera de Estados Unidos.

Maggie Hardy Magerko explicó a People que no se suponía que el anuncio estuviera a favor de la inmigración, sino demostrar que se puede hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones futuras a través de la lucha.

“Si pensara que el muro es negativo, yo no habría puesto el muro”, señaló Hardy, quien cree que se necesita una valla en la frontera para mantener seguro a Estados Unidos

“Estados Unidos tiene que ser seguro para ustedes y yo podamos tener la libertad de hablar… La pared, creo que representa, para mí, la seguridad. Me gusta la seguridad”.

Un comunicado de la empresa describió el anuncio como parte de una campaña de reclutamiento, con la entrada que simboliza las puertas que 84 Lumber abre para sus empleados.

Hardy añadió que personalmente ayudó a desarrollar la imagen del comercial, pero que sus creencias personales no se reproducen en el mismo.

“Esto vino desde el corazón y yo no lo hice para beneficio personal”.

“No se trata de mí o mis creencias o la pared, se trata de individuos, tratar a las personas con dignidad y respeto”.

“Hubo muchas interpretaciones, pero el mensaje está en los ojos del espectador”, señaló Hardy.

En el spot en dos partes narra el viaje de una madre e hija migrantes hacia la frontera y al llegar, encuentran un muro con una puerta abierta para ellas.

“La voluntad de triunfar es siempre bienvenida aquí”, concluye el anuncio.

La empresaria comentó a The New York Times que estaba asombrada por la decisión de no mostrar el anuncio en su totalidad, ya que se consideró demasiado político.

“Si la gente tiene que subir más alto, pasar por debajo, lo que sea necesario para convertirse en un ciudadano. Estoy a favor al 110 por ciento”, dijo al diario neoyorquino.