El peso mexicano pierde 16 centavos frente al dólar el jueves, mientras los mercados de capitales de Europa se recuperan tras abrir con fuertes pérdidas.

La esperanza de mejora para las monedas de México y Estados Unidos sería el comunicado en el que China anunció el miércoles 90 días más de negociaciones con EE.UU., cuando ya se había dicho que no habrían nuevas medidas arancelarias, informó Banco Base.

TE PUEDE INTERESAR: Ahora resurge video antiguo de hondureño que desprecia los frijoles (VIDEO)

¿A cuánto está el cambio del peso mexicano?

A las 6:00 a.m. cada dólar estadounidense tiene un valor de 20.44 pesos mexicanos, según la Comisión de Bolsa y Valores​ de Estados Unidos. Esta cifra es intermedia entre el cambio al llamado mayoreo y menudeo.

De acuerdo con los récords del Banco de México, en el mercado de mayoreo un dólar se vendió el martes en $20.30, mientras que el mínimo se reportó en $ 20.20 unidades.

Sin embargo, al menudeo, en ventanilla bancaria, un dólar se vende y compra al cierre de esta nota en un promedio de $19.80 pesos.

La apreciación del peso es moderada y el optimismo es limitado, ya que los mercados de capitales de Europa, aunque están recuperándose, siguen en terreno negativo tras abrir con fuertes pérdidas antes de que se diera a conocer el comunicado de China.

El optimismo de los mercados europeos a raíz del comunicado de la potencia asiática no se verá reflejado en la sesión estadounidense pues los mercados financieros permanecieron cerrados hasta el miércoles por el luto tras el fallecimiento del ex presidente George H.W. Bush., medida presidencial que causará una disminución de la liquidez en el mercado cambiario durante la sesión, por lo que el tipo de cambio estará sensible a noticias principalmente internas.

El jueves, George H.W. Bush será enterrado en un campo santo familiar en George H.W. Biblioteca presidencial de Bush en College Station, Texas, junto a su esposa e hija.

En México, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo el martes que la oferta de recompra de bonos para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por 1,800 millones de dólares tiene el objetivo de disminuir la posibilidad de que existan fondos falsos.

Asimismo, Herrera afirmó que existe una alta probabilidad de que se anuncie oficialmente la cancelación del aeropuerto NAIM antes del 15 de diciembre, cuando se presente el PEF de 2019.

Seguir leyendo: Siguiente >