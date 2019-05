View this post on Instagram

El bebé real es ¡Un Niño! A Través de las redes sociales los Duques de Sussex dan a conocer la tan esperada noticia. El Duque y Duquesa de Sussex dieron la bienvenida a su hijo primogénito en la madrugada del 6 de mayo de 2019. El hijo de Sus Altezas Reales pesa 7 libras. 3 onzas. La duquesa y el bebé están sanos y bien, y la pareja agradece a los miembros del público por su entusiasmo y apoyo compartidos durante este momento tan especial en sus vidas.