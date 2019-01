Ningún muro entre Estados Unidos y México, una de las principales promesas del presidente Donald Trump, detendría las tácticas de ‘El Chapo’, a juzgar por las declaraciones emitidas en el juicio del narcotraficante.

En el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que continúa en el Tribunal Federal de Brooklyn, se aseveró que el mexicano consiguió que sus productos ilícitos cruzaran la frontera de diferentes formas: con aviones, trenes, autos, tractores de remolques y petroleros, barcos de pesca e incluso submarinos, solo por nombrar algunos de los métodos de transporte, reveló casi una docena de miembros del cartel que presentó su testimonio, reseñó NY Daily News este domingo.

El caso del gobierno dice que ‘El Chapo’ fue responsable de cerca de 220 toneladas de drogas incautadas en Estados Unidos y Canadá entre 1989 y 2014. Esas drogas se valoran en un colosal monto de 14 mil millones de dólares.

Por supuesto, esas 220 toneladas son solo las drogas que decomisó el gobierno. A juzgar por el testimonio en el juicio, el Cartel de Sinaloa de ‘El Chapo’ probablemente se escapó con el contrabando de innumerables toneladas de drogas al país, apuntó el referido medio.

El presidente Trump insiste en que no permitirá que se vuelva a abrir gran parte del gobierno federal a menos que el Congreso acuerde asignar 5.7 mil millones de dólares para un muro en la frontera entre ambos países.

