Murió Joël Robuchon: 5 datos curiosos del chef con más estrellas Michelin

El Master Chef Joël Robuchon falleció a los 73 años. Robuchon fue quien sacudió el mundo de la alta cocina francesa con delicias tan simples como un rico puré de papas. Además les dio la posibilidad de “echar un vistazo” de la cocina a los comensales.

La muerte de Robuchon fue confirmada por una portavoz a la cadena francesa BFM y al diario Le Figaro; medios que informaron que el reconocido chef murió de cáncer en la ciudad de Ginebra (Suiza) este lunes.

Le plus grand Virtuose de la Cuisine du XXI ième siècle. Ta rigueur, ton humilité et ta transmission resteront gravées à tout jamais. JOEL, on t’aime @JRobuchon #Robuchon pic.twitter.com/ApSiEFL3r2

— Marc Veyrat (@marcveyrat) August 6, 2018