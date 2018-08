Al encabezar un mitin en apoyo a un candidato republicano en Ohio, el presidente Donald Trump reiteró su respaldo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que desató un eufórico cántico de “ICE, ICE, ICE” entre los asistentes.

Tras iniciar su discurso recordando su victoria en ese estado en las elecciones presidenciales de hace dos años, Trump abordó uno de los temas que potenciaron su triunfo en esa región al referirse a su campaña de “Estados Unidos primero”, pero esta vez lo mezcló con su defensa de la agencia federal de inmigración.

“Estamos protegiendo a los trabajadores estadounidenses, apoyando la aplicación de la ley estadounidense, incluido ICE”, dijo Trump. “Nos encanta ICE”, añadió el mandatario, antes que la multitud estallara en el canto unísono de las siglas del Servicio de Inmigración y, enseguida, con la consigna de “construye ese muro”.

The crowd breaks out in "ICE! ICE! ICE!" chants, which morph into a "Build the wall!" chant. Trump then lies and claims construction on the wall has "already started." (Trump hasn't received any money for it.) pic.twitter.com/SveU8Cr1I4

“Estamos construyendo ese muro”, señaló Trump en referencia a su principal promesa de campaña: la construcción de una barda en la frontera entre Estados Unidos y México. “Ya hemos comenzado”, añadió ante la algarabía de los asistentes.

Ambas consignas de Trump se presentan en un momento álgido para esos temas: la defensa de ICE, en medio de una campaña a nivel nacional encabezada por organizaciones no gubernamentales y un sector de la sociedad civil que demanda abolir ICE ante la separación de las familias inmigrantes en la frontera sur del país, y la del muro justo en la misma semana en que amenazó con cerrar el gobierno si el Congreso no proporciona los fondos para su edificación.

Troy Balderson, running for Congress from Ohio, is in a big Election fight with a candidate who just got caught lying about his relationship with Nancy Pelosi, who is weak on Crime, Borders & your 2nd Amendment-and wants to raise your Taxes (by a lot). Vote for Troy on Tuesday!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018