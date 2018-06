Mujeres saudíes sobre motos, tras el volante y con goles

Las mujeres saudíes están montando motos y con la libertad de gritar ¡gol! en este Mundial 2018. Las mujeres en Arabia Saudita ya gozan de varios derechos que hasta hace poco eran solo sueños inalcanzables para ellas.

A partir del 24 junio las mujeres en Arabia Saudita podrán conducir automóviles, camiones y motocicletas por lo que la Dirección General de Tráfico de ese país ya comenzó a emitir permisos de manejo a las mujeres saudíes para que puedan estar tras el volante en pocos días.

Pero para sorpresa de muchos, algunas mujeres ya han empezado a entrenar para conducir motocicletas y ataviadas con pantalones ceñidos al cuerpo, vestimenta prohibida en las calles de ese país, asisten a los circuitos cerrados con sus motos de alta cilindrada, un recinto que antes era frecuentado solo por hombres.

Las nuevas libertades en Arabia Saudí permiten a las mujeres conducir motos #AFP https://t.co/WHadnPmPEo pic.twitter.com/fJf7Vi96U2 — Agence France-Presse (@AFPespanol) June 13, 2018

Sin embargo, al final de los entrenamientos las mujeres están obligadas a usar la abaya, una especie de capa larga que les cubre el cuerpo y que es poco adecuada para montar motocicletas.

La decisión del actual gobierno de permitir que las saudíes puedan conducir, llega después de que en enero de este año se anunciara otra medida, las mujeres saudíes ya pueden gritar “¡Goooool!” en los estadios de futbol.

Por primera vez en la historia, Arabia Saudita permitió que las saudíes asistiesen a ver un partido en directo.

Algunas asistieron solas y otras con sus maridos y se sentaron en zonas separadas a los hombres en el estadio de la ciudad Deportiva Rey Abdalá, en Yedá.

La medida, anunciada en octubre, se une a otros decretos que el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán ha fomentado, como permitir a las mujeres que puedan tramitar el permiso de conducir.

“Veía los partidos por televisión, mientras mis hermanos iban (al estadio). Me sentía triste y me preguntaba por qué no podía ir. Hoy eso ha cambiado, es un día de placer y alegría”, Nura Bajuryi, ciudadana saudí.

Con información de las agencias EFE y Reforma