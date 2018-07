Mujeres estadounidenses agreden a familia “por ser mexicanos” (VIDEO)

Varios miembros de una familia inmigrante presuntamente fueron víctimas de una agresión física y verbal por parte de dos vecinas de origen estadounidense por aparentemente ser ‘mexicanos’.

El incidente ocurrió en Commerce City, Colorado, el pasado 7 de mayo y quedó registrado en un video que fue publicado la semana pasada en Facebook.

“Ese día mi mamá estaba afuera hablando con un vecino, que también es mexicano, y ellas andaban en la calle gritando cosas racistas, preguntando que por qué estaban aquí en este país si eran mexicanos”, dijo a MundoHispánico Carlos Ruiz, hijo de la víctima y testigo del incidente. “Yo grabé el video y aunque pasó hace dos meses, lo publiqué hace poco porque las mujeres aún no tenían una orden de restricción. Lo hice para proteger a mi madre y hermana”.

El video publicado por Ruiz en su página de Facebook cuenta con más de un millón de reproducciones y ha acaparado la atención nacional. En él se observa cómo ambas mujeres emiten, a gritos, comentarios racistas en contra de la familia.

También se aprecia que una de las agresoras aparenta estar bajo los efectos de alguna sustancia.

“No sé si era exactamente alcohol o algo más porque ese comportamiento no es normal y lo que hicieron estuvo mal”, dijo Ruiz, de 27 años. “Yo hubiera querido poder meterme y defender a mi mamá, pero me tuve que contener porque eso nos puede traer problemas por nuestro estatus migratorio. Además, si la policía llega y me veo tratando de quitar a esas mujeres, así ellas nos hayan agredido, a mí me ven hispano y seguro me acusan a mí”.

Las dos mujeres, cuya identidad no ha sido revelada, residen en su misma cuadra que la familia mexicana desde hace poco menos de un año, pero nunca habían tenido contacto entre ellas, hasta aquel día que, aparentemente sin ninguna razón, las dos mujeres atacaron e insultaron a la madre de Ruiz y a una de sus hermanas.

“Cuando mi mamá vio que las mujeres estaban gritando mucho, se regresó a la casa pero ellas salieron corriendo hacia ella y la comenzaron a golpear, también la agarraron del pelo”, dijo Ruiz, beneficiario del programa DACA que no quiere revelar la identidad de su madre. “Ese fue el primer día que yo las vi de cerca”.

Agresoras con cargos y orden de restricción

En el vídeo aparecen dos patrullas de policía en medio del conflicto y las presuntas agresoras, que caminan descalzas en la calle, parecen alegrarse.

El policía de la primera camioneta se baja y les dice a las mujeres que el incidente “no luce bien para ellas” y les ordena que “se vayan a esperar a su casa”.

Desconcertadas, las mujeres replicaron diciendo que fueron atacadas por la madre de Ruiz y se rehúsan a marcharse.

En eso, una oficial se baja de una segunda patrulla policial y entabla una conversación con las mujeres.

Según Ruiz, las dos mujeres enfrentan tres cargos por crimen de odio, invasión a la propiedad privada y agresión.

Ruiz dice que fue notificado de las acusaciones y de una orden de alejamiento que deben cumplir las señaladas agresoras.

MundoHispánico no ha podido verificar de manera independiente esta información pese a que ha contactado al Departamento de Policía de Commerce City en múltiples ocasiones.

Familia teme represalias

La familia Ruiz-Ochoa proviene de Chihuahua, México, y reside en Estados Unidos desde hace más de veinte años.

Según Ruiz, nunca habían tenido problemas por su nacionalidad y no descarta la idea de que la reacción de las agresoras en contra de su madre y hermana se deba en parte al discurso del presidente Donald Trump en contra de los inmigrantes.

“Ni nos conocen, nunca nos han tratado y lo único que hacen es sacar su enojo por la forma en que nos vemos, por nuestro color de piel y el lenguaje que hablamos”, dijo Ruiz. “¿Cómo una persona puede tener tanto odio? Lo que una persona dice puede afectar mucho a otra y no simplemente porque sean palabras que duelen sino porque hay personas que no tienen el nivel de intelectual para entender y creen que si el presidente lo dice, está bien y por eso toman esas acciones”.

La familia teme seguir residiendo en la que ha sido su hogar durante los últimos tres años, ya que se sienten amenazados y aunque la policía tomó cartas en el asunto, no quieren volver a experimentar una situación similar.

“Después de que pasó eso, tratamos de no salir tanto”, dijo Ruiz en entrevista telefónica con MundoHispánico. “Aunque una vez mi mamá iba caminando y se encontró a las mujeres que venían en su carro, y la señalaron con los dedos. El gesto fue como si la tuvieran en la mira, y eso nos asustó”.

Según la organización Expediente Rojo, los crímenes de odio o delitos de intolerancia son agresiones motivadas por la hostilidad hacia alguna persona por su raza, color, orientación sexual, incapacidad física o creencias religiosas.

Cada hora de cada día se comete un delito de intolerancia en Estados Unidos, según este organismo.

