Una texana se tomó una foto con el senador republicano Ted Cruz que ha convertido al político en el objetivo de burlas en las redes sociales, informó el San Antonio Express-News.

La mujer, que presuntamente vive Austin, la capital de Texas, y se identifica como Rebecca, aparece en la imagen junto a Cruz en un aeropuerto. Al rededor del cuello de ella se ve un letrero colgando que dice textualmente: “¡Texas se merece algo mejor que Cruz!”.

Rebecca publicó la imagen el viernes en Twitter y para el lunes había sido compartida cerca de 30,200 veces y había obtenido unas 114,000 reacciones positivas (likes), según el periódico.

Got to meet someone who supposedly represents me today. Not for much longer, though! #BetoForTexas @SenTedCruz @BetoORourke pic.twitter.com/7S4yVR5uAj

— Rebecca (@LazyyMillennial) March 23, 2018