En lugar de salir corriendo para defenderse del malhechor, una mujer de Galveston, Texas, se armó de valor y, con cinturón en mano, sacó a un hombre que se encontraba dentro de su casa sin autorización, reportó KSAT.

“Pégale en la cara un par de veces con la hebilla. Estoy segura que le dolerá”, se escucha decir a Kaylee Majka en el video.

La cámara de la casa captó a varios ladrones forzando la puerta principal de la casa a las 5:30 de la tarde del jueves.

Majka, que estaba en cama producto de una gripe, entró en pánico.

“El hombre más grande se llevó a mi novio a punta de pistola hacia el cuarto de atrás mientras miraba quñe se llevaba. Yo solo vi al hombre más pequeño corriendo hacia mi puerta”, contó.

Al mismo tiempo que pasaba todo, los ‘roommates’ de Majka llegaban a casa y presenciaron cómo la mujer perseguía a uno de los ladrones con el cinturón en mano.

FEAR THE BELT: This Texas woman chased a robber out of her home with a leather belt. Boy, did that send him running. #KSATnews

— KSAT 12 (@ksatnews) 14 de enero de 2018