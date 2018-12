Autoridades arrestaron a una mujer tras acusarla de haber cometido un robo con una pistola de juguete para luego huir en un triciclo.

La mujer de Florida, identificada como Leida Crisóstomo, fue arrestada por apuntar con una pistola de juguete a la gente mientras montaba un triciclo para después robar un paquete de un camión postal, reportó Fox 8 este sábado.

Leida Crisóstomo fue arrestada por robo a mano armada y asalto agravado con un arma mortal, detalló el referido medio, que citó a NBC 2.

La sospechosa estaba presuntamente montada en un triciclo y apuntaba con una pistola de juguete (hecha de plástico) a las personas el pasado sábado por la noche en el condado de Collier, Florida.

Crisóstomo supuestamente apuntó el arma falsa a un cartero, lo obligó a salir de su camión postal y lo forzó a darle un paquete.

Woman accused of robbing mailman with toy gun and then fleeing on a tricycle https://t.co/hbDD257kVx pic.twitter.com/6aDaTFvY2L

— FOX8 WGHP (@myfox8) December 29, 2018