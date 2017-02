Mujer relata experiencia tras escapar de una ‘casa de la muerte’

Kate Moir, la mujer australiana que logró escapar del horrendo cautiverio al que sus secuestradores la habrían sometido a punta de cuchillo, rompe el silencio y relata la escalofriante experiencia que vivió en la llamada ‘casa de la muerte de Perth’ donde asegura que fue víctima de indescriptibles torturas y violaciones, informa 7 News.

Según el medio de noticias, Kate fue secuestrada la noche del 9 de noviembre de 1986 por Catherine y David Birnie, y ahora la víctima – que entonces tenía 17 años – recuerda la traumática experiencia en un episodio del programa televisivo ‘Murder Uncovered’.

Kate relata que preguntó a sus verdugos: “¿Me van a matar o a violar?”, a lo que respondieron: “Si te portas bien, solo te violaremos”.

La mujer recuerda que, antes de ser secuestrada, sus victimarios le ofrecieron llevarla a casa en la ciudad australiana de Perth, destaca el medio.

