La recordada ciclista que fue despedida de su trabajo el otoño pasado después de mostrar el dedo medio a la caravana de SUV negras donde viajaba el presidente Donald Trump, se está postulando para un cargo en una oficina local de Virginia, reportó el diario Washington Post.

Juli Briskman anunció el miércoles que competirá por un puesto en la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun en 2019.

Briskman, que se hizo viral después de que un fotógrafo de la Casa Blanca la sorprendió en su memorable gesto, presentó documentos para retar a la titular republicana Suzanne M. Volpe en el distrito de Algonkian.

“Puede que me conozcan como la mujer que fue despedida por dar la vuelta a la caravana presidencial”, escribió Briskman en el anuncio de su campaña. “Y si bien puede ser la manifestación más pública de mi opinión política y activismo, he estado profundamente involucrada en la comunidad del condado de Loudoun durante casi 20 años”.

Juli Briskman desafiará a la republicana Suzanne M. Volpe en la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun.

Volpe, que ha estado en el consejo desde 2012, ganó su concurso de 2015 en 4,5 puntos porcentuales, según el Loudoun Times-Mirror. El condado de Loudoun históricamente vota por los demócratas a nivel estatal y federal, señala el Washington Post, pero los republicanos mantienen el control de la junta del condado.

Briskman le dijo al Washington Post que no había considerado postularse para un cargo hasta el pasado mes de octubre, cuando se vio obligada a abandonar su empleo en el gobierno.

“He recibido algunos comentarios de la gente que dice debes respetar al presidente. Incluso si no te gusta lo que están haciendo, no debes mostrar este tipo de desprecio. Y simplemente no estoy de acuerdo, y creo que la Constitución otorga ese privilegio”, dijo Briskman al Washington Post.

Briskman estaba el pasado Halloween pedaleando en el norte de Virginia, cuando la caravana del presidente se detuvo junto a ella.

Después de informar a su empleador sobre la foto, Briskman dijo que sus jefes le dijeron que había violado la política de redes sociales de la compañía.

