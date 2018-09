La ciclista que fue despedida de su trabajo el otoño pasado después que mostró el dedo al presidente Donald Trump y a su caravana de SUV negras, se está postulando para un cargo en una oficina local de Virginia, reportó el diario Washington Post.

Juli Briskman anunció el miércoles que competirá por un puesto en la Junta de Supervisores del Condado de Loudoun en 2019.

Briskman, que se hizo viral después de que un fotógrafo de la Casa Blanca la sorprendió en su memorable gesto, presentó documentos para retar a la titular republicana Suzanne M. Volpe en el distrito de Algonkian.

“Puede que me conozcan como la mujer que fue despedida por dar la vuelta a la caravana presidencial”, escribió Briskman en el anuncio de su campaña. “Y si bien puede ser la manifestación más pública de mi opinión política y activismo, he estado profundamente involucrada en la comunidad del condado de Loudoun durante casi 20 años”.

I am running to serve as Supervisor for the Algonkian District where I have worked, volunteered, organized and raised my kids in public schools. I have launched my campaign on @Crowdpac because… if not now, when? Let's Do this! https://t.co/zeYn4QR1pR

— juli_briskman (@julibriskman) September 12, 2018