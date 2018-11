La policía de Waco informó que arrestó a una abuela de Texas por supuestamente abandonar a sus nietos en una casa en llamas y no tomar medidas inmediatas para obtener ayuda.

Andrea Alemán, de 44 años, fue acusada y enviada a la cárcel este jueves después de que la policía dijo que sus acciones “fueron imprudentes y contribuyeron a la muerte de ambos niños”.

Las autoridades habían respondido al incendio el 2 de noviembre aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, y encontraron que dos niños fueron abandonados dentro de la casa.

Ambos “murieron posteriormente debido a ese incendio”, dijo en un comunicado de prensa el sargento de la policía de Waco, W. Patrick Swanton, según reseñó Newsweek.

Los niños fueron identificados como Anthony Cole Puente, de 4 años, y Rachel Rose Alemán, de 2 años. Eran hermanos, informó el medio local Kwtx-tv.

Just in. Arrest warrant affidavit says Central Texas woman abandoned young grandchildren in burning house where bot https://t.co/vSphfM33QL

— KWTX News 10 (@kwtx) November 16, 2018