La presunta víctima de Lady Frijoles reveló su verdad

Mirian Yamileth y su hermana Mirna fueron detenidas desde finales de marzo por agredir a Alba Escobar

El altercado se dio en medio de violencia por parte de Lady Frijoles y su hermana

Alba Escobar Andrade, la presunta víctima de Mirian Yamileth Zelaya Gómez, mejor conocida como ‘Lady Frijoles’, quien según un reporte policial, fue agredida el martes 26 de marzo alrededor de las 11:19 de la noche, rompió el silencio y reveló su verdad.

Como se recuerda en el caso de Mirian Yamileth, Lady Frijoles fue detenida junto a su hermana Mirna por agredir a golpes a Alba Escobar, luego de que ésta les pidiera que abandonaran la casa en la que vivían.

Ahora, la mujer fue entrevistada por las cámaras de Telemundo para contar su verdad: “Era horrible, era demasiada sangre la que yo aventaba, es algo horrible que no se lo deseo a nadie”.

“Me jalonearon muy feo, en ese momento yo me esperé lo peor, lo pensé ‘me van a matar'”, fue parte de lo que Alba Escobar declaró para las cámaras de Telemundo.

Y continuó: “Me agredieron muy feo, es algo que no quisiera volver a vivir, me dieron con el marco de una cama, Mirian dijo que me daría con una silla, mientras me sostenía de los brazos y su hermana de los pelos. El cuchillo lo agarró Mirna”.

Las autoridades verificaron que Alba fue golpeada en la cabeza con el mango del cuchillo e incluso en el marco de la cama, lo que provocó serias heridas en la víctima: “Estuvieron como media hora, yo sólo pensaba en morirme, ya sólo faltaba su novio que se me aventara”.

