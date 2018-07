La joven que sale en un video mientras un hombre la ataca verbalmente por traer puesta una camiseta con la bandera de Puerto Rico dijo que un policía ignoró su llamado de auxilio y solo intervino para decirle a alguien más que se calmara.

Mia Irizarry, puertorriqueña de 24 años, habló el viernes con la prensa sobre el incidente ocurrido el pasado 14 de junio en la reserva forestal del condado de Cook y exigió que se responsabilice al expolicía Partrick Connor por no actuar.

Según Irizarry, Connor la ignoró completamente después de que le pidiera ayuda varias veces.

“Realmente quiero que se responsabilice al exoficial”, dijo en una rueda de prensa en Chicago acompañada por la comunidad puertorriqueña. “De todas las personas que me han ofrecido una disculpa, la única persona que no lo ha hecho es él”.

El hombre que la atacó fue acusado de cometer un delito de odio y el policía renunció a su trabajo un día antes de enfrentar una acción disciplinaria.

El oficial había sido asignado a tareas administrativas el pasado 25 de junio.

Irizarry ofreció su versión del incidente, que grabó con su teléfono celular y que luego se viralizó en las redes sociales.

Dijo que el conflicto inició cuando le pidió a Timothy Trybus, de 62 años, y otras dos personas que estaban con él, que se movieran de una mesa que ella había reservado.

La joven se disponía a celebrar su cumpleaños en la reserva forestal con sus familiares y amigos y dice que contaba con un permiso para usar la mesa y el espacio aledaño.

“El señor Trybus me preguntó dos veces que si la playera que vestía era la bandera de Texas y le dije también, dos veces, que no, que era la bandera puertoriqueña”, dijo Irizarry. “Él se subió a la mesa. Fue cuando me sentí amenazada y empecé a grabar porque no sabía lo que pudiera llegar a pasar”.

En la grabación se escucha a Trybus decir “no deberías usar eso en los Estados Unidos de América” refiriéndose a la camiseta. Trybus después pregunta, “¿eres ciudadana estadounidense?”

En la grabación se escucha que Irizarry le contesta que sí y le pide que se aleje de ella.

“Puedo decir honestamente que temí por mi seguridad”, dijo la joven que trabaja como asistente de veterinario. “Este hombre (Trybus) se me acercaba y aunque pedí varias veces ayuda; la ayuda no llegó. Me dí cuenta que el hombre sintió que él tenía la razón y eso le daba más motivos para continuar su agresividad”.

Trybus fue inicialmente acusado de asalto y conducta desordenada, delitos considerados como menores en Illinois.

Pero la Fiscalía Estatal en el Condado Cook presentó dos cargos más por crímenes de odio.

El viernes, en una corte del condado, Trybus guardó silencio. Su abogado dijo que el comportamiento del acusado se debió una reacción al consumo de alcohol y a una medicina para el dolor.

Según el abogado, a Triybus le habían quitado seis dientes el día anterior al incidente. El acusado será puesto en libertad condicional y tendrá que usar un grillete electrónico mientras enfrenta las acusaciones.

También se le prohibió acercarse a Irizarry y visitar la reserva forestal.

Días antes la presidente del condado, Toni Preckwinle, se había disculpado con Irizarry diciendo que lo ocurrido era completamente inaceptable.

En la rueda de prensa, Irizarry dio las gracias a quienes formularon quejas en contra de Connor y agradeció a aquellos que contactaron al personal de la reserva forestal para ayudarla.

La senadora estatal Iris Martínez exigió el viernes que se anule la pensión de Connor como castigo por no cumplir con su deber como policía.