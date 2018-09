Las autoridades de Texas arrestaron a una mujer que presuntamente abandonó a su hijo de 13 años cuando estaba borracha, reportó el periódico Laredo Morning-Times.

Adriana Plaza, de 33 años, fue arrestada y acusada de abandono de un menor de edad por negligencia criminal. Se encuentra en libertad bajo fianza.

Según las autoridades, policías respondieron a un llamado sobre una mujer intoxicada cerca de la 1:30 de la mañana al norte de Laredo, ciudad fronteriza con Tamaulipas, México.

Al llegar a la vivienda, los oficiales encontraron a un joven de 13 años solo, quien les dijo que su madre, Plaza, estaba intoxicada y lo había dejado en la vivienda.

Posteriormente, el menor informó que ella había regresado, pero que luego había salido de nuevo.

Según el adolescente, él había tratado de seguirla pero ella le había gritado que la dejara en paz.

Los policías registraron el área y encontraron a la mujer tirada en la calle junto a la residencia, reportó el Morning Times.

Las autoridades dijeron que al hablar con la mujer sintieron un fuerte hedor a alcohol que emanaba de ella y que hablaba con dificultad.

Los agentes le preguntaron a Plaza si estaba al tanto de que su hijo la estaba buscando, a lo que ella respondió: “llévenselo. No estoy loca. No me importa”, según el periódico.