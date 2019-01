ACTUALIZACIÓN: Confirman que entre los 36 heridos hay ya cuatro muertos, según CNN.

Unas 36 personas resultaron heridas, 12 de ellas de gravedad, en una explosión e incendio en una panadería de París que las autoridades atribuyeron a una fuga de gas, informó la policía.

Una portavoz de la policía de la capital francesa indicó que los bomberos actualmente se encuentran en el lugar de la explosión, ocurrida el sábado por la mañana en una panadería de la calle Trevise, del noveno distrito en la zona centro-norte de París.

La vocera agregó que han sido reportados varios heridos a la policía, pero no hay reportes de muertes. La portavoz, que no tenía autorización para ser identificada públicamente, no ofreció más detalles.

Las imágenes de la televisión francesa mostraron vehículos de los servicios de emergencias alrededor de la zona.

La explosión se registra en medio de fuerte dispositivo de seguridad en París y otras ciudades francesas por las protestas que se espera que el grupo conocido como “chalecos amarrillos” lleve a cabo el sábado.

TE PUEDE INTERESAR: Esposa de “El Buki” paraliza las redes con ajustados leggins al estilo JLo (FOTO)

Testigos describieron un impresionante sonido y gente atrapada dentro de edificios aledaños. Vidrios rotos y escombros saltaron y luego cubrían la calle.

El ministro del Interior de Francia, Christophe Castaner, dijo que “la situación está bajo control”. Después de visitar la escena, dijo que se sintió “en shock” al ver el daño, y dijo que cerca de 200 bomberos y la policía respondían a la operación.

Un helicóptero aterrizó en el área para evacuar a los heridos. Bomberos de cascos plateados y camiones de bomberos rojos circundaron la calle e inspeccionaron los patios y edificios aledaños. También se vio un vehículo de la compañía de gas GRDF.

Pedro Goncalves, empleado del hotel Mercure ubicado del otro lado de la panadería, dijo que vio a los bomberos entrar en el lugar en la mañana pero pensó al igual que sus compañeros de trabajo que “quizás se trataba de una broma, de una falsa alarma” y regresaron a trabajar. Cerca de una hora después, dice, una explosión sacudió las calles aledañas.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >