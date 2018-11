Un hombre golpeó a otro que salía con su expareja y terminó por ocasionar su propia muerte en una taquería en San Antonio, Texas.

Un hombre de 33 años es acusado de presunto asesinato luego de dispararle a otro quien le dio un puñetazo en la cara mientras estaba en un restaurante mexicano del lado sudoeste de San Antonio el domingo por la noche, reportó el portal Ksat este martes.

Francisco Jabier Velásquez, de 33 años, enfrenta ahora un cargo de asesinato en relación con la muerte a tiros de Carlos Valdez, de 37 años.

Una declaración jurada de arresto indica que Valdez se acercó a Velásquez, su novia y sus amigos mientras comían en la Taquería La Estrella Jalisco, cerca de Loop 410 y Old Pearsall Road, indicó el referido medio.

Witnesses told police that Valdez walked up to a booth at Taqueria Estrella Jalisco off Southwest Loop 410 and Old Pearsall Road and punched Valasquez in the face.https://t.co/jGX0VJoQtJ

— ABC 7 Amarillo (@ABC7Amarillo) November 20, 2018