Muere ‘TotalBiscuit’, conocido crítico de videojuegos (VIDEOS)

John Bain, el crítico de videojuegos quien se apodaba ‘TotalBiscuit’, y que en poco tiempo logró más de dos millones de suscriptores en YouTube por sus comentario sobre los video juegos más famosos, murió el jueves a los 33 años tras una batalla contra el cáncer, seún se anunció en su porpia cuentas de redes sociales.

La muerte de Bain fue confirmada a través de su cuenta verificada en Twitter, y a través de un mensaje de su esposa en las redes sociales.

En abril de 2014, Bain publicó un video en su canal de YouTube diciendo que los médicos encontraron una masa en su colon. Un mes después, confirmó en Twitter que le diagnosticaron cáncer y comenzaría la quimioterapia y luego la cirugía. Mira el video:

En 2015, Bain confirmó que su cáncer había entrado en remisión. El mes pasado, Bain les dijo a sus seguidores que su cáncer se había extendido a su columna vertebral y que “la quimioterapia ya no funciona”.

“Estoy más abrumado por el dolor de lo que podría expresar”, dijo su esposa Genna Bain en una publicación en Twitter.

Please forgive my lack of response to every message at this time. I'm more overwhelmed with grief than I could possibly express. Friends/family, please know that I will notify you all of any memorial service planned for John.

Bain saltó a la fama a principios de la década de 2010, ofreciendo críticas de videojuegos a través de YouTube.

Nombres destacados en la industria de los videojuegos compartieron sus condolencias en Twitter. “Las obstinadas críticas y el sentido del humor de John Bain lo llevaron a convertirse en una de las voces más prominentes de la industria del juego”, decía un comunicado del servicio de transmisión de videojuegos Twitch.

John Bain's opinionated game critiques and sense of humor led to him becoming one of the most prominent voices in the gaming industry. The emote bearing his face represents the indelible mark that he has left on Twitch.

Thank you for everything, TotalBiscuit.

— Twitch (@Twitch) May 25, 2018