La famosa presentadora de la BBC, Rachel Bland, de 40 años, fue diagnosticada de cáncer de mama hace dos años y fue compartiendo detalles su enfermedad en un podcast titulado You, me and the Big C, pero su partida llegó como los médicos le anunciaron.

El lunes 3 de septiembre la presentadora tuiteó a sus seguidores la mala noticia que le habían dado los médicos.

“En palabras del legendario Frank S [Sinatra], me temo que el momento ha llegado. Y repentinamente. Me han dicho que sólo me quedan unos días. Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Debs [Deborah James] y LIozz [Lauren Mahon] continuarán con el podcast. Hasta luego, mis amigos”, escribió Bland.

Es esposo dio las gracias por Rachel Bland

El miércoles, la siguiente publicación fue escrita por el esposo de Bland, Steve:

“Nuestra bella y valiente Rachel murió en paz esa mañana rodeada por la familia más cercana. Estamos devastados pero ella hubiera querido que les diera las gracias a todos los que estuvieron interesados en su historia o enviaron mensajes de apoyo. Nunca sabrán cuánto significaron para ella. Steve y Freddie [el hijo de ambos, de tres años]”.

Según cita BBC Mundo, Bland fue diagnosticada de cáncer de mama en 2016, tras lo que se sometió a una mastectomía y a quimioterapia. En mayo de este año le dijeron que su cáncer era incurable y que su única esperanza era un ensayo clínico. Sin embargo, en agosto le dijeron que tenía metástasis y que no había funcionado.

