Muere Kofi Annan: 5 datos interesantes de uno de los diplomáticos más famosos del mundo

Kofi Annan fue un destacado diplomático internacional, descendiente de jefes de tribus africanas y un símbolo carismático de las Naciones Unidas donde ascendió hasta convertirse en el primer secretario general africano de raza negra, falleció el sábado a los 80 años.

Su fundación anunció en un tuit que el deceso ocurrió en Suiza, mencionando que murió después de una enfermedad corta no especificada.

El presidente de Ghana, donde nació Annan, tuiteó: “Me reconforta la información, después de hablar con (la esposa de Annan) Nane Maria, de que él murió pacíficamente mientras dormía”.

Annan pasó prácticamente toda su carrera como funcionario de Naciones Unidas. Su estilo aristocrático, su elegancia de temperamento fresco y su inteligencia política ayudaron a guiar su ascenso hasta convertirse en su séptimo secretario general, y en el primero contratado desde dentro.

