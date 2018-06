Muere Kate Spade, la noticia ha puesto de luto a las millones de mujeres en todo el mundo que durante años han disfrutado de las bolsas y accesorios diseñados con característicos colores alegres.

Autoridades investigan la muerte de la famosa diseñadora cuyo cadáver fue encontrado en su apartamento a las 10:20 am de esta mañana.

El cuerpo de Kate Spade fue encontrado colgado en su apartamento de Park Avenue, por lo que las autoridades sospechan de un suicidio.

Los funcionarios dijeron que fue el personal de limpieza quien la encontró, según las investigaciones la diseñadora dejó una nota en la escena, pero no están autorizados para revelar los detalles del escrito.

Los funcionarios no estaban autorizados a divulgar detalles de una investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato. Los funcionarios no sabían lo que decía la nota.

1.Kate Spade

Spade, que tenía 55 años. La diseñadora nació en Kansas City, Misuri, con el nombre de Kate Brosnahan, y empezó su carrera en el mundo de la moda en los almacenes Mademoiselle de Nueva York.

BREAKING: Kate Spade, fashion designer and entrepreneur, is dead at 55 pic.twitter.com/5kg8sTJjfv — NowThis (@nowthisnews) June 5, 2018

2.Las bolsas

Creó una línea de elegantes bolsos a principios de la década de 1990 que creó un éxito.

Conoció a Andy Spade, con quien lanzó su empresa en 1993 tras observar que en el mercado no había bolsos de las características que buscaba. En 1994 se casaron (y de él tomó su apellido) y en 2005 tuvieron a su única hija.

Kate Spade gave weirdos, like me, a bag that made matched their quirky personality. pic.twitter.com/0NXVqxBGIk — Baylee Raya (@rayadarling45) June 5, 2018

3.Tiendas por todo el mundo

Su compañía, Kate Spade New York, tiene más de 140 tiendas minoristas y tiendas outlet en los EE. UU.

La empresa tiene 315 tiendas en todo el mundo, 140 de ellas en EE UU. En 2004 tuvieron su gran éxito, puesto que abrieron una línea de artículos para el hogar y se expandieron por todo el mundo, inaugurando su primera tienda internacional en Tokio, en Japón.