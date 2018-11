Muere el creador de Bob Esponja con 57 años

Stephen Hillenburg, creador de los famosos dibujos animados Bob Esponja, murió el lunes, reportó la revista Variety.

El animador y productor estadounidense había anunciado en marzo de 2017 que había sido diagnosticado de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una patología neurodegenerativa para la que no hay cura.

“Quiero que la gente sepa de mi boca que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca, sabrá que voy a seguir trabajando en Bob Esponja y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible”, dijo el animador en un comunicado.

⚡️ El creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg, falleció este martes a los 57 años ¡Hasta siempre, capitán! 🙌 https://t.co/347U7zeVTo — Twitter Moments en Español (@MomentsES) November 27, 2018

La revista Time calificó a Bob Esponja como uno de los programas de televisión más importantes de la historia. La serie se ha emitido en alrededor de 40 canales internacionales.

Después de graduarse en la universidad Humbold State de California y especializarse en recursos marinos, Hillenburg comenzó su carrera en la animación en 1987 cuando participo en en varios cortometrajes.

En 1992 firmó la película Wormholes, allí conoció a Joe Murray, creador de la serie La vida moderna de Rocko, en Nickelodeon. En ese canal infantil participó como guionista y director creativo, fue cuando conoció a Tom Kenny, quien posteriormente puso voz a Bob Esponja en la versión original de la serie.

Recordando unos dibujos que realizó durante su etapa en el Instituto Oceánico, en 1998 el diseñador elaboró el capítulo experimental de lo que terminaría siendo Bob Esponja.

La famosa serie se estrenó en Nickelodeon el 1 de mayo de 1999. El éxito de los dibujos fue tal que en 2004 llegó a crearse una versión de película. Ese mismo año, el creador del personaje dejó la producción ejecutiva de la serie para adentrarse en otros proyectos.

