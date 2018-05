Morgan Freeman es acusado por ocho mujeres de acoso sexual

Esta mañana la cadena CNN publicó una investigación sobre una serie de acusaciones de acoso sexual y comportamiento inapropiado en contra del actor gran actor de Hollywood, Morgan Freeman.

Según las acusaciones de las mujeres, el actor tuvo conductas inapropiadas con ellas en escenarios de películas y en otros entornos profesionales, reportó The Associated Press.

De acuerdo al reporte de CNN, una mujer dijo que el actor repetidamente trató de levantarle la falda, y le preguntó si estaba usando ropa interior. Las otras mujeres dijeron que Freeman también les había hecho comentarios frecuentes sobre sus cuerpos.

Pero, las mujeres dijeron que nunca reportaron el comportamiento de Freeman, porque temían perder su trabajo.

Por otro lado, algunas de las mujeres, tanto en los sets de películas como en Revelations, dijeron que idearon maneras de combatir el presunto acoso por sí mismas, como cambiar la forma en que se vestían cuando sabían que él estaría cerca.

Según CNN, la cadena contactó a docenas de personas más que trabajaban para o con Freeman. Algunos elogiaron a Freeman, diciendo que nunca presenciaron ningún comportamiento cuestionable o que era un consumado profesional en el set y en la oficina.

Por su parte el actor ganador de un Oscar emitió un comunicado a través de su publicista donde se disculpa con cualquiera que se haya sentido “incomodo o agredido” por su comportamiento. Según el actor, nunca tuvo la intención de hacer sentir incomodo a nadie.

“Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haga que alguien se sienta incómodo a sabiendas. Me disculpo con cualquiera que se sienta incómodo o sin respeto; esa no fue mi intención”, escribió Freeman en el comunicado.

Cabe recordar que en en abril, Freeman fue acusado de haber tenido una aventura amorosa con su hijastra, E’Dena Hines, según su novio, Lamar Davenport. La acusación se produjo después de años de rumores sobre el presunto romance, que tanto Hines como Freeman habían negado anteriormente, reportó Hellogiggles.