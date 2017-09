Moore gana a republicano tradicional en primarias en Alabama

El provocador jurista Roy Moore, quien ganó las primarias republicanas en Alabama por un puesto en el Senado federal, derrotó a un candidato del partido que tenía el apoyo del presidente Donald Trump y el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.

La victoria de Moore por nueve puntos sobre el senador Luther Strange, a quien respaldaban la Casa Blanca y los líderes republicanos en el Congreso, aparece como un error de cálculo y un revés momentáneo para el presidente; más grave es el revés sufrido por el jefe del bloque de senadores republicanos, Mitch McConnell, de quien Moore dijo que debería dar un paso al costado.

Graduado de la Academia Militar de West Point y veterano de la guerra de Vietnam, Moore es el favorito contra el demócrata Doug Jones en las elecciones especiales del 12 de diciembre, aunque en privado algunos republicanos temen que a un candidato tan provocador no le resulte fácil ganar la banca que fue del ahora secretario de Justicia Jeff Sessions.

Apenas Strange reconoció su derrota, Trump y McConnell se apresuraron a estrechar filas detrás de Moore y destacar su deseo de que la banca siga en poder de los republicanos. Trump tuiteó sus felicitaciones a Moore.

“Hablé con Roy Moore de Alabama anoche por primera vez. Parece un gran tipo que realizó una campaña fantástica”, dice el tuit.

Spoke to Roy Moore of Alabama last night for the first time. Sounds like a really great guy who ran a fantastic race. He will help to #MAGA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2017