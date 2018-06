Miles de personas acudieron a una protesta en Los Ángeles contra la política migratoria de “Tolerancia Cero”

Miles de personas se congregaron el jueves en el centro de Los Ángeles para protestar contra la política migratoria de Tolerancia Cero que el gobierno de Estados Unidos implementó a inicios de mayo contra inmigrantes que llegan al país de forma ilegal y a través de la cual están separando a más de 1,500 niños de sus padres en la frontera de México con Estados Unidos.

La marcha bajo el nombre “Familias Unidas, No Divididas” atrajo a varios grupos a favor de los derechos de los inmigrantes, y organizaciones civiles que acudieron con pancartas a Mac Arthur Park, en el centro de Los Ángeles para reivindicar una reforma migratoria y el cese a deportaciones masivas y a la práctica inhumana de separación de menores de sus familias en la frontera.

“Consideramos inhumano e inmoral separar a niños de sus padres cuando llegan a Estados Unidos, el trato que está recibiendo la comunidad inmigrante que busca asilo en este país y las condiciones en las que estos niños que han sido separados no debe ser tolerado”, dijo Angélica Salas, Directora de Comunicación de La Coalición de los Derechos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

La Casa Padre, un antiguo supermercado Walmart ubicado a aproximadamente a unos 10 Kilómetros de la frontera que separa Estados Unidos de México en Browsnville, Texas se ha convertido en centro de acogida de aproximadamente 1,500 niños de edades entre 10 y 17 años en donde duermen cinco en un espacio para cuatro y donde estos menores pasan aproximadamente 22 horas en el interior, según reportó MSNBC, uno de los medios a quien se le permitió entrar a las instalaciones.

“Tengo cinco hijos y es muy triste ver que estos niños acaben en estas condiciones”, dijo Thelma Cuevas, una de las manifestantes que acudió a la marcha en Los Ángeles .

Entre las organizaciones activistas que participaron destacaron California Inmigrant Policy Center (CIPC) Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de CaliforniaACLU, Coalición de los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y otros grupos activistas y Angelinos que se sumaron a la protesta para condenar la separación de familias en la frontera.

Algunos manifestantes acudieron vestidos de presos con pancartas en las que se leía “My baby was ripped off my arms while I was breastfeeding” o “ Denied Asylum Fleeing Gang Violence”. La protesta se llevó a cabo en otras ciudades del país, entre ellas New York, Dallas, St. Louis. Cincinatti y Washington DC .

“Estamos aquí para de nuevo declarar la falta de humanidad de esta administración. El separar familias y arrancar niños de los brazos de sus madres es inmoral y digno de comparación con el Tercer Reich, todavía podemos protestar y eso es lo que hacemos”, dijo Teresa Borden, activista a favor de los derechos de los inmigrantes.

