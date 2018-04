Miel San Marcos engalana concierto del cuarto aniversario de Vida 102.1 FM y 1010 AM

La agrupación guatemalteca Miel San Marcos, liderada por los hermanos Luis, Josh y Samuel Morales, los intérpretes Marcela Gándara y Samuel Hernández, el rapero T-Bone, y el comediante Juan de Montreal forman el cartel del concierto con el cual la emisora de música cristiana contemporánea Vida 102.1 FM/1010 AM celebrará su cuarto aniversario.

La velada y celebración se llevará a cabo el 12 de abril a partir de las siete de la noche en el Infinite Energy Arena en Duluth.

En una entrevista con MundoHispánico, Luis Morales, voz líder y bajo de Miel San Marcos habla sobre el concierto, su trayectoria y misión de la banda.

MH: ¿Cómo se están preparando para participar en el cuarto aniversario de Vida 102.1 FM/1010 AM?

LM: Primero, estamos muy agradecidos con Dios y con nuestros amigos de Vida, ya hemos estado en ocasiones anteriores presentándonos en los aniversarios de esta radio que lleva un mensaje de fe, esperanza y amor a toda la gente linda que escucha ahí en Atlanta y ciudades cercanas de Georgia. Muy contentos de ser parte de este aniversario.

MH: ¿Cuál es el programa musical que interpretarán?

LM: Acabamos de grabar la nueva producción llamada Pentecostés, y que fue grabada desde el año pasado, en septiembre, en Nueva York. Y ahora estamos de gira en varias ciudades y en Atlanta vamos a poder presentarles las nuevas canciones.

MH: ¿Qué significa para ustedes haber grabado Pentecostés durante su concierto en el Madison Square Garden, uno de los recintos más importantes del mundo?

LM: Fue realmente un paso de fe, fue una aventura, realmente, un desafío muy grande para nosotros. Se nos abrieron las puertas, no fue nada fácil, pero creemos que debemos levantar el nombre de Jesús desde los lugares, ciudades y países más emblemáticos. Y, pues se llenó el lugar. Estamos muy agradecidos con Dios y con la gente que no acompañó ese día allá.

MH: ¿Son originales todas las canciones del álbum?

LM: El 85 por ciento son nuestras, mi hermano y yo escribimos las canciones, las otras son de dominio público, pero con arreglos musicales nuevos y frescos.

“Nuestra labor va más allá de la música. Nos acercamos a los ojos de la fe, a los que confían en Dios para unirnos en medio del caos y acercarnos a la palabra de Dios, para que en medio del dolor pueda gobernar sus corazones”, Luis Morales, voz líder y bajo de Miel San Marcos

MH: ¿Cómo se formó la banda?

LM: Nosotros iniciamos no pensando en formar la banda. San Marcos es el nombre de nuestra ciudad y la iglesia se llamaba Miel. Somos parte del Ministerio de alabanza de la iglesia. Servíamos con nuestras canciones a la gente de nuestra congregación gracias al llamado de Dios. Nuestra música se fue extendiendo y nos dimos a conocer en otras comunidades de Guatemala, y poco a poco fuimos traspasamos fronteras. En el año 2000, Dios marcó un nuevo inicio, una nueva etapa, y a través de los años los chicos de la iglesia nos llamaron Miel San Marcos.

MH: ¿Cómo vivieron la Semana Santa que acaba de concluir hace unos días?

LM: Es para nosotros un descanso en familia, lo hacemos siempre buscando al Señor y compartiendo con nuestros hijos y esposas. Y así cada integrante de la banda pudo hacer lo mismo con sus familias. Es una época para buscar a Dios, para poder disfrutar de sus bendiciones abrazando a nuestros seres queridos. Y ha sido de renovación, de poder tener un tiempo para pensar, para soñar y para orar. Lo disfrutamos mucho con nuestros hijos, jugando, y sobre todo para mantener la unión familiar.

MH: ¿Cuál es la misión que tienen al venir al concierto de aniversario de la emisora Vida?

LM: Nosotros no vamos a alegrar a la gente, no vamos a subirle los ánimos, porque humanamente nos quedaríamos cortos porque no solo en Estados Unidos sino en Latinoamérica y todo el mundo la gente está atravesando tiempos difíciles. Adonde quiera que vamos nuestro propósito es levantar el nombre de Jesús, llevar su mensaje para que nuestras vidas sean restauradas. Nuestros ojos miran estos momentos difíciles, enfermedades, problemas, persecución, maltrato. Nuestra labor va más allá de la música. Nos acercamos a los ojos de la fe, a los que confían en Dios para unirnos en medio del caos y acercarnos a la palabra de Dios, para que en medio del dolor pueda gobernar sus corazones.

MH: ¿Cómo esta Guatemala en este momento y como recomendarían a la gente para que visite su país?

LM: Como en todos lados hay cosas buenas y hay cosas malas. La Biblia dice “tomad lo bueno y desechad lo malo”. Guatemala es una nación de gente buena, bondadosa y cálida, amamos a nuestra gente, a nuestra nación. Ayudamos no solo llevando nuestra música sino tendiendo una mano en orfanatorios, con niños con discapacidades y eso nos llena de mucha satisfacción. Nos da alegría decirle a la gente que visiten, por placer o negocios, Guatemala. Dense una vuelta para que disfruten de una nación próspera que está luchando y trabajando fuerte. Guatemala es la tierra de abundancia, felicidad, paz y amor.

Concierto celebratorio del cuarto aniversario de Vida 102.1 FM/1010 AM con Miel San Marcos, Marcela Gándara, Samuel Hernández, T-Bone y Juan de Montreal

Cuando: 12 de abril, 7 p.m.

Costo: $22-$92.

Donde: Infinite Energy Arena, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. Info: 1.470.375.8625 y www.infiniteenergycenter.com