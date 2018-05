Naivy Isidor tiene un bebé y otros dos hijos, los tres nacidos en Estados Unidos. El único ingreso familiar es el de su esposo, mientras la madre hace todos los esfuerzos por estirar el dólar lo más que puede.

Hace poco fue a solicitar el seguro médico público Medicaid para su más pequeño y al llenar la solicitud le dijeron que también era elegible para recibir estampillas de comida o foods stamps.

“Le dije que no, porque tenía miedo, como damos la información de dónde vivimos y todo eso. Mi temor más grande es que me vengan a tocar la puerta los de Inmigración”,dijo la madre.

Como la familia de Isidor, durante años muchas se han negado a recibir asistencia de alimentos para sus hijos ciudadanos estadounidenses debido a rumores de que habría consecuencias adversas para ellos o sus hijos en el futuro.

“Que cuando los hijos crecen el gobierno les quita el dinero y más ahora con este nuevo gobierno de (Donald) Trump que uno ha visto muchas deportaciones en la calle, en las noticias, ha escuchado por muchas personas y uno se llena de miedo. Como uno está aquí de ilegal sientes que no tienes ese derecho aunque tengas los hijos nacidos aquí”, sostuvo Isidor.

El gobierno de Donald Trump ha expresado la intención de que las familias que hayan recibido beneficios públicos tengan trabas a la hora de ajustar su estatus migratorio, sin embargo, esto solo es una propuesta.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone cambiar la forma en que se determina si un extranjero es inadmisible a quedarse en EE.UU. porque podría convertirse en una carga pública. Los extranjeros que están solicitando un ajuste de estatus o una visa de inmigrante, o están solicitando admisión , deben establecer que ellos no se convertirían en una carga pública en ningún momento. Más aun, DHS requeriría que los extranjeros que buscan una extensión de su estadía en el país o cambiar su estatus que demuestren que ellos no está usando o recibiendo, o podrían usar o recibir beneficios públicos”, dice la propuesta.

Preocupación por propuesta

Cynthia Román, directora de Servicios de Familia de la Asociación Latinoamericana, expresó su preocupación por el impacto que podría tener una propuesta como esta.

“Hemos recibido notificación de algunas organizaciones que trabajan con inmigrantes a nivel nacional donde ha comenzado un rumor y también una intención de Inmigración de hacer como requisito que las personas que se legalicen en EE.UU. no puedan solicitar ningún subsidio, ni ningún beneficio de salud pública del Gobierno”, explicó Román. “Entonces eso sería un requisito para poder legalizarse, lo que implica que muchas personas que tienen bajos ingresos no van a poder aplicar o van a tener una tendencia a no aplicar porque estarían afectados en ese proceso de legalización”, dijo la puertorriqueña.

Entre estos beneficios está el Medicaid, las estampillas de alimento, el Seguro Social por discapacidad y subsidios de vivienda, entre otras ayudas que se les ofrecen a las familias de bajos ingresos en EE.UU.

Román, que durante años ha educado a las familias sobre los mitos que les hacen abstenerse de solicitar beneficios para sus hijos, hizo hincapié de que solo se trata de una propuesta.

“Esto no es final y firme, es solo una intención del gobierno de hacerlo, en este momento no es algo que se ha aprobado. Es realmente una preocupación que tenemos todos de que esto se convierta en un procedimiento establecido por Inmigración para el proceso de legalización. Así que estamos todos en alerta de la discusión que se está dando alrededor de este proceso”, manifestó.

Hilda López, una madre guatemalteca de dos niñas, asegura que se abstiene se solicitar beneficios como las estampillas de alimentos por temor a repercusiones futuras.

“Me han dicho que si yo pido las estampillas hay muchas probabilidades de que se lleven a mis hijas para el Army , por eso prefiero no pedirlas”, sostuvo la madre residente de Atlanta.

El abogado de inmigración Julio Moreno afirmó que las familias que son elegibles para recibir beneficios públicos para sus hijos ciudadanos estadounidenses no deben tener temor de hacerlo. Y que si no están mintiendo en su solicitud, no debe afectarles para una futura legalización.

“Muchas veces las personas que llegan a la oficina me preguntan eso, que están recibiendo ayuda médica para sus niños, pero eso no afecta para nada el estatus de ellos, es un beneficio que los niños califican siendo ciudadanos americanos”, sostuvo el abogado.

En lo que sí hizo énfasis Moreno es en que hoy día, más que antes, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y las cortes de ICE están revisando de forma meticulosa cualquier beneficio público recibido, en particular si se mintió al Gobierno para recibir la ayuda, razón meritoria para descalificar a los solicitantes.

“Ahí es cuando tenemos problemas con Inmigración si se ha mentido en alguna aplicación para un beneficio, sea algo de un beneficio médico, estampillas”, sostuvo Moreno.

Román recalcó que los cambios propuestos por Inmigración son solo propuestas, por lo que instó a la comunidad a mantenerse informada.

“En este momento no es algo que está establecido, por lo tanto no queremos crear miedo en la comunidad, pero sí hay que mantenerse alerta e informados de qué es lo que está pasando a nivel de las decisiones que está tomando el gobierno con relación a este asunto”, dijo la trabajadora social.

A Román le preocupa lo que pueda venir si el Gobierno decide aprobar esta propuesta.

“Vamos a ver un aumento del empobrecimiento, una falta de acceso a servicios de salud, así que vamos a tener más niños enfermos, más familias enfermas y más familias con hambre porque no van a poder tener servicios de nutrición. Vamos a tener muchas familias dependiendo de la caridad de las iglesias o de la gente que no es un cuadro deseable para nuestra comunidad inmigrante”, comentó Román.

“Lo que nosotros queremos es que la comunidad inmigrante se desarrolle y pueda contribuir a esta sociedad. Esto lo que haría sería atrasar el proceso de integración de muchas familias a la sociedad estadounidense y evitar la legalización de estas familias”, sostuvo.