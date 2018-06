Michele Pirro: Primera foto en hospital (VIDEO y FOTOS)

Ya circula en redes sociales la primera imagen del piloto en la camilla del hospital, tras sufrir traumatismo craneal y torácico. Luego del tremendo accidente que sufrió Michele Pirro durante los entrenamientos para el Gran Premio de Italia dentro del Moto GP.

Michele Pirro is conscious and is now being monitored in hospital after a huge high-side at the #ItalianGP.

We're all hoping he has a speedy and successful recovery. pic.twitter.com/LuY3egjQgx

— Italian GP 🇮🇹🏁 on BT Sport (@btsportmotogp) June 1, 2018