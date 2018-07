El doctor Conrad Murray, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario el 2011 por la muerte de Michael Jackson, afirmó en días pasados en un video del sitio web The Blast que los presuntos abusos del cantante por parte de Joe Jackson incluyeron “castración química”.

“Joe Jackson fue uno de los peores padres en la historia. La crueldad expresada por Michael que experimentó de la mano de su padre… el hecho de que fue químicamente castrado para mantener su voz aguda está más allá de las palabras “, Murray, de 65 años, afirmó Murray en el video publicado el viernes.

La teoría no comprobada de la “castración química” proviene de las alegaciones que aseguran que Joe hizo que Michael recibiera inyecciones de hormonas cuando tenía 12 años. El objetivo expresado era curar su acné y evitar que su voz se hiciera más profunda, una acusación que Murray hizo previamente en su libro auto publicado en 2016 “This Is It! The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson” (¡Esto es! Las vidas secretas del Dr. Conrad Murray y Michael Jackson).



Joe Jackson, quien falleció el pasado 27 de junio fue enterrado la semana pasada cerca de la cripta de Michael en Forest Lawn Memorial Park, en Glendale, en un servicio privado al que asistieron familiares y amigos, reportó The Blast.

¿Qué es la castración química?

La castración química es el uso de medicamentos “anafrodisíacos” para disminuir el deseo sexual y la libido, con un tratamiento mínimo que dura de tres a cinco años y que se usa para tratar a los abusadores sexuales, según la publicación médica JKMS.

A diferencia de la castración quirúrgica, que implica la extirpación de los genitales, y la esterilización, la castración química debe hacerse en forma contínua. “La castración química ya no es efectiva después de que se interrumpe”, según JKMS, que también destaca defectos secundarios graves.

La leuprorelina es uno de los medicamentos utilizados para tratar las dificultades para controlar la excitación sexual, las fantasías o impulsos sexuales intrusivos, el sadismo u otras tendencias “peligrosas”.

Otros medicamentos utilizados en la castración química (acetato de medroxiprogesterona, acetato de ciproterona y LHRH) reducen la testosterona y el estradiol. Incluso en los hombres, el estrógeno desempeña un papel importante en el crecimiento del esqueleto, la función cerebral y el proceso cardiovascular.

Por esta razón, los efectos secundarios incluyen osteoporosis, enfermedad cardiovascular, depresión, sofocos y anemia.

