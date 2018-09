Tras el retiro de las canchas del estadounidense Landon Donovan, la rivalidad entre México y Estados Unidos en el futbol ha encontrado a su nuevo ‘villano’: Matt Miazga.

El defensa estadounidense, de 1.93 metros (6 pies, 3 pulgadas), provocó un conato de bronca y fue objeto de múltiples insultos en las redes sociales, luego que se burló de la estatura de los jugadores mexicanos, en particular del delantero Diego Lainez, durante el juego amistoso en el que Estados Unidos venció 1-0 a México en Tennessee.

Cuando estaban por cumplirse 65 minutos de juego, Lainez, de 1.68 metros (5 pies, 5 pulgadas), intentó quitarle el balón a Miazga, pero este lo cubrió bien y se marcó falta del jugador el América; sin embargo, en la jugada hubo manoteos y jalones, por lo que ambos jugadores se encararon.

La diferencia de estaturas se hizo obvia y Miazga la hizo aún más evidente al llevarse la mano a la altura del pecho para sobajar a Lainez, lo que encendió los ánimos de los jugadores mexicanos.

El defensor Matt Miazga se burló de la estatura de Diego Lainez. Zaldívar y Edson Álvarez salieron a defenderlo.

Pese a ser del principal rival del América, el delantero de las Chivas, Ángel Zaldívar, fue el primero en salir en defensa de Lainez y encarar a Miazga, quien no obstante continuó burlándose al agacharse y encorvarse para mofarse de la estatura de los mexicanos.

Miazga ¿por qué no te vas a jugar basket?

Miazga ¿por qué no te vas a jugar basket?

no sabes un carajo de la Historia de este deporte

“Eso no es profesionalismo, esos no son los valores que deben existir en el futbol. Entiendo que son cosas del futbol, pero no son los valores”, señaló Zaldívar al término del partido.

“(En) la calentura dentro del campo durante el juego, no quieres que le peguen a ningún compañero tuyo y creo que fue un poco cobarde lo que hizo el jugador de Estados Unidos”, consideró el defensa americanista Edson Álvarez, quien también encaró a Miazga.

“El dime y direte, todo esto del central de dos metros (Matt Miazga) con mi chaparrito querido (Diego Lainez), a él le sirve, se va a acordar el resto de su vida y va a saber mejor las próximas veces”, se limitó a comentar sobre el incidente el técnico interino de México, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Miazga se convirtió de inmediato en blanco de ataques y memes en Internet por parte de los aficionados mexicanos, quienes debido a su actitud déspota ya lo adoptaron como ‘el nuevo Landon Donovan’, en referencia al exdelantero estadounidense que se burlaba del ‘Tri’ en las victorias de Estados Unidos.