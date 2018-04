El secretaría de Gobernación de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la Cancillería llamó a consulta a la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, para que explique los comentarios de Trump, y que exprese casos concretos donde hayan existido violaciones a hondureñas en México, como acusa el mandatario estadounidense.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores llamó a la embajadora, que es un mecanismo diplomático que tenemos, para que cite casos concretos en los que haya habido supuestas violaciones a hondureñas, dado que es parte de una retórica agresiva, y que exprese claramente su rechazo a ella”, dijo Navarrete Prida.

En un discurso el jueves, Trump reflexionó sobre la amenaza de la violencia entre los inmigrantes y pareció hacer referencia a la caravana de los inmigrantes.

“¿Recuerdan mi discurso de apertura en la Trump Tower? Todo el mundo dijo: ‘Oh, fue tan duro’, y usé la palabra violación”, dijo. “Y ayer (miércoles) salió que por donde se acerca este viaje, las mujeres son violadas en niveles que nadie ha visto antes. No quieren mencionar eso”.

No quedó claro si Trump se refería a la caravana de migrantes. El vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley dijo que Trump no se refería a la caravana, sino a la extrema victimización de quienes hacen el viaje al norte con contrabandistas.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, instó el jueves a Trump a resolver los retos de la relación bilateral sobre la base del respeto mutuo, respondiendo por fin a una serie de pronunciamientos del líder estadounidense, así como a presiones internas.

Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. pic.twitter.com/3FxfbAF4zl — Enrique Peña Nieto (@EPN) April 5, 2018

“Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre (estamos) dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”, declaró Peña Nieto en un mensaje difundido en redes sociales.

También le pidió no reflejar en la relación con México sus reveses en el plano interior. “Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”, expuso.

Aseguró que el Gobierno solo actuará en función del interés de los mexicanos y, citando al presidente estadounidense John F. Kennedy, añadió: “No tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo”.



Con información de AP, Efe y El Universal.

