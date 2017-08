México espera respuesta de EE.UU. para auxiliar a víctimas por Harvey

El Departamento de Estado dijo el martes que México ofreció a Texas ayuda tras el paso de Harvey por la costa, pero que no ha habido respuesta de Washington, informó The Washington Post.

El país vecino habría hecho la oferta el martes al tiempo en que el estado fronterizo vive los efectos de la tormenta.

Se desconoce aún si México ofreció únicamente artículos de primera necesidad, aparatos o recursos monetarios, lo cual podría suponer una situación incómoda para el presidente Donald Trump, quien ha insistido en que México pagará por el muro que prometió durante la campaña, destacó el medio.

Trump hasn’t accepted Mexico’s offer to help with hurricane recovery https://t.co/QQZXJnHdS4 pic.twitter.com/ky6fF8Z8Ry

— The Hill (@thehill) August 30, 2017