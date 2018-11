México deportará a los migrantes que hoy intentaron cruzar el muro con Estados Unidos por varios puntos de Tijuana y sin que hasta el momento se reporten heridos o víctimas fatales.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) va a actuar y proceder a la deportación inmediata de personas” que participaron en estos altercados, dijo hoy en entrevista con Milenio TV Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con el ministro, un grupo reducido de alborotadores llevó a varios contingentes, en las ciudades de Tijuana y de Mexicali, en Baja California, a separarse de un grupo de varios centenares que este domingo se dirigía pacíficamente a la garita de El Chaparral, en la frontera de Tijuana con San Ysidro (Estados Unidos).

En grupos pequeños, decenas de migrantes de la caravana se desviaron de la ruta prevista, burlaron un cerco policial y trataron de trepar el muro fronterizo por varios puntos, siendo repelidos, según versiones periodísticas, por la policía fronteriza estadounidense con gas lacrimógeno.

“A las gentes que hemos identificado como personas violentas que rompieron el orden legal mexicano se procederá, conforme a la ley y a la Constitución, respetando todo derecho que tengan” pero con “firmeza”, puntualizó Navarrete, que lamentó que estos “provocadores” convencieran a mujeres y niños migrantes a participar en los sucesos.

A migrant family, part of a caravan of thousands traveling from Central America en route to the United States, runs away from tear gas in front of the U.S.-Mexico border wall in Tijuana, Mexico.

(📷: Kim Kyung-Hoon/Reuters) pic.twitter.com/pz7hkxsN9g

— NBC News (@NBCNews) November 25, 2018