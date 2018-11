Luego de que en México desmintieron que exista un acuerdo entre el gobierno entrante y el gobierno estadounidense para que los solicitantes de asilo esperen en suelo azteca mientras se realizan los trámites, el presidente Donald Trump lanzó una seria advertencia a los inmigrantes.

“Todos se quedarán en México. Si por alguna razón se hace necesario, cerraremos nuestra frontera sur. ¡No hay forma de que Estados Unidos aguantará, después de décadas de abuso, esta situación costosa y peligrosa!”, escribió este sábado el presidente en su cuenta de Twitter.

….All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!

Antes de ese mensaje, el republicano había mandado otra amenaza: “Los migrantes en la frontera sur no podrán ingresar a los Estados Unidos hasta que sus reclamos se aprueben individualmente en los tribunales. Solo permitiremos a aquellos que entren en nuestro país legalmente. Aparte de eso, nuestra política muy fuerte es ‘Atrapar y Detener’. No ‘Liberar’ en los EE.UU”.

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2018