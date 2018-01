Un mexicano que fue exonerado por homicidio en un caso en San Francisco, California, que detonó un debate migratorio a nivel nacional deberá seguir en prisión mientras sigue su proceso federal por posesión de armas, ordenó una corte el lunes.

José Inés García Zárate se presentó ante una corte federal el lunes para enfrentar dos cargos por posesión ilegal de un arma. Los cargos fueron presentados después de que un jurado en San Francisco lo exoneró por homicidio en el caso de julio de 2015 donde murió Kate Steinle.

Hace un mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el veredicto de un jurado que absolvió al mexicano por la muerte de Steinle en un muelle de San Francisco. El mandatario culpó a los demócratas de la muerte y afirmó que su gestión de la delincuencia les costará votos.

En un tuit, Trump arremetió contra García Zárate, afirmando que “volvió una y otra vez por la frontera débilmente protegida por Obama, siempre cometiendo delitos y siendo violento”.

“Sin embargo, esta información no se utilizó en la corte. Su exoneración es una completa burla de la justicia. ¡CONSTRUYAN EL MURO!”, afirmó Trump en su mensaje.

The Kate Steinle killer came back and back over the weakly protected Obama border, always committing crimes and being violent, and yet this info was not used in court. His exoneration is a complete travesty of justice. BUILD THE WALL!

