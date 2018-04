La afición mundialista habló, y extrañamente no lo hizo en favor del que es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. En un concurso que la FIFA lleva a cabo a unas semanas del arranque de la Copa del Mundo Rusia 2018, se dio la sorpresa. Pelé fue superado por el mexicano Manuel Negrete en cuanto al gol más bello anotado en Mundiales.

One for 🇲🇽 @miseleccionmxEN fans! @Hyundai_Global's 'Anatomy of a Goal' breaks down Manuel Negrete's classic #WorldCup 1986 scissor-kick ✂️ pic.twitter.com/mTNxXuy8WH

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) March 31, 2018