Mexicano Daniel Suárez logró segundo lugar en Pocono

El piloto mexicano Daniel Suárez llego en segunda posicion en la la Gander Outdoors 400 en Pocono para de esta forma obtener su mejor resultado en todo su carrera en la serie Monster de NASCAR.

El regiomontano quien el sabado se había clasificado en el tercer sitio, partio desde el primer puesto , tras la descalificación de Harvick y Busch debido a que sus autos no aprobaron la inspección posterior a la sesión clasificatoria.

Finally the strong weekend we’ve been looking for. P2 today. Looking for more next weekend! pic.twitter.com/DHRiEEidBl

— Daniel Suárez (@Daniel_SuarezG) July 29, 2018