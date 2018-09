Un inmigrante mexicano acusado de secuestrar y matar a puñaladas a una joven universitaria en Iowa se declaró inocente de homicidio premeditado.

Cristhian Bahena Rivera se declaró inocente en la corte del condado Poweshiek en Montezuma, Iowa.

Al jornalero, quien además está acusado de permanecer sin permiso legal en Estados Unidos, se le acusa de matar a Mollie Tibbetts, de 20 años y estudiante de la Universidad de Iowa, quien desapareció luego que salió a correr el 18 de julio.

Investigadores hallaron el cadáver de Tibbetts en un campo de maíz un mes después de su desaparición. Un médico forense determinó que la joven fue asesinada a puñaladas.

Rivera, de 24 años, trabajaba en una granja de lácteos a unos kilómetros del lugar donde Tibbetts desapareció. Su juicio está programado para el 16 de abril.

