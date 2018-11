Luego de que una hondureña se hiciera ‘famosa’ por despreciar los frijoles mexicanos, ahora una de sus compatriotas supuestamente le aventó la torta a una mexicana que se la acababa de regalar.

La misma mexicana compartió el video en redes sociales, donde explicó la situación “demasiado penosa” que le acababa de ocurrir e hizo un llamado a todos los inmigrantes que atraviesan México para cruzar hacia EE.UU. para que no repitan algo así.

La mexicana se disponía a comerse unas tortas que acababa de comprar, cuando se le acercó una pareja de inmigrantes, según relató en el video que rápidamente se ha viralizado en redes como Twitter.

Aunque no se ha precisado el nombre, ni la fecha, ni la ubicación donde se registraron los hechos, por lo que dijo en el video se cree que fue en alguna ciudad del sureste mexicano.

“Fui a comprar unas tortas de lechón y cochinita, es un platillo muy típico de aquí del sureste, muy rico, estoy bajándome ya por los refrescos y se me acerca una pareja y me dice que son migrantes hondureños”, que tienen muchísimo tiempo caminando, que no tienen qué comer y pues que están muy necesitados”, contó la mujer.

Como no traía efectivo en ese momento, la mexicana les ofreció una de las tortas que ella se iba a comer.

“No les doy el agua (que traía) porque obviamente al agua ya le había tomado y no se me hacía cordial, pero (les dije) que sí puedo ofrecerles una de las tortas que tengo y que la pueden comer”, agregó la mujer.

La mexicana recordó que mientras les estaba dando las tortas, le preguntó a la señora que qué actividades sabía hacer o realizar, “a la mejor para poderle buscar algo y ayudarlos”.

