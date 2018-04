Cecilia Gómez, la mexicana detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando realizaba trámites para obtener su “green card” en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), fue liberada del centro de detención de Eloy, Arizona.

Gómez, quien sin saberlo fue víctima de un fraude notarial que la dejó al borde de la deportación, deberá cumplir con visitas regulares a las oficinas de ICE en tanto se resuelve su caso de manera definitiva, pero por lo pronto ya se reunió con sus tres hijos, informó su abogada, Laura Barrera, reportó KTNV.

“Esta última semana han sido algunos de los días más difíciles de mi vida. Llegué a USCIS pensando que después de 20 años de intentar finalmente me convertiría en residente permanente, pero en su lugar fui detenida por ICE, brutalmente golpeada en una mesa y luego colocada en un vuelo con destino a México”, relató Cecilia en un comunicado de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Oportunidad para hispanos: Compañía abrirá 150 puestos de trabajo en Ohio

“Gracias a mi familia y al fuerte apoyo de la comunidad no fui deportada. Este incidente ha sido traumático y ahora estoy feliz de estar en casa, y me alienta a seguir luchando por mi derecho a permanecer con mi familia”, añadió Gómez, de 46 años.

Breaking: Cecilia Gomez, the Las #Vegas mother of three who was detained and nearly deported by federal authorities, has been released to her family. Gomez is on supervised release, according to her attorney Laura Barrera, meaning Gomez will have to regularly check in with ICE

— Chris Kudialis (@kudialisLVSun) April 7, 2018