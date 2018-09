Memes de cuando Cardi B lanza un zapato a Nicki Minaj en evento de moda

Los memes de la pelea entre Cardi B y Nicki Minaj en una pelea en la fiesta del New York Fashion Week no se hicieron esperar.

When your brother got to see the Cardi b and Nicki Minaj fight and sends you a video 😂😂😂 pic.twitter.com/5Tk5jtwZ6x — Miranda Marion (@Miranda_Marion) September 8, 2018

En el momento de la pelea se estaba presentando Cristina Aguilera en la fiesta. Ambas raperas pasaron de las palabras a los golpes, ni siquiera los guardaespaldas presentes pudieron detener rápido el altercado.

Aparentemente Cardi B empezó a hablar mal de Nicki Minaj, pero la intérprete de Site to Side habría estado criticando el rol como madre que tiene la cantante de Bodak Yellow.

Este suceso que opacó el glamoroso evento de moda, de seguro dará mucho de qué hablar en el futuro de la carrera de ambas famosas raperas, pero mientras tanto, los seguidores de las redes sociales se divierten con creativos memes.

Mejores memes de la pelea entre Cardi B y Nicki Minaj

Nicki Minaj was Quick to Call Miley Out but Ran from Cardi b. pic.twitter.com/hinlXaOMaI — BardiGang (@BardiGang101) September 8, 2018

Me waiting on a better video for the alleged Cardi B and Nicki minaj fight at NYFW pic.twitter.com/T0rkMUsMCM — MarshMellow™ ஐ (@tamibellaDDS) September 8, 2018

Go to sleep for one second & wake up to: -Cardi B, Nicki Minaj & entourage plus Rah Ali altercatation @ Fashion week – Mary J. Blige & Faith Evans fight @ Diddy’s Party in the Hampton’s – And THEN George Zimmerman threatens Beyoncé’s life Yo! what in the LHH…? pic.twitter.com/R2QA7efVXr — .R⛈ (@r21yna) September 8, 2018

In the past 24 hours: – Mac Miller dies of an overdose

– Nicki Minaj & Cardi B have a physical fight at NYFW

– Mary J Blige and Faith Evans have a physical fight at P Diddy’s party

– Post Malone was in a car crash

– George Zimmerman threatens Beyonce’s life? pic.twitter.com/aJTvPwavey — itsbabygirlkeren (@yourbabygirlke) September 8, 2018

Nicki Minaj leaving after getting in a fight with Cardi B pic.twitter.com/a9truUUBja — La Diabla (@realstephy) September 8, 2018

