La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, regresó el sábado a la Casa Blanca después de casi una semana hospitalizada para recuperarse de una operación quirúrgica por un problema en el riñón, según informó su oficina.

“La primera dama regresó a casa, a la Casa Blanca, esta mañana. Está descansando cómodamente y con buen estado de ánimo”, informó en un comunicado Stephanie Grisham, portavoz de Melania.

“Nuestra oficina ha recibido miles de llamadas y correos electrónicos deseándole lo mejor a la señora Trump, y agradecemos a todos aquellos que se han tomado el tiempo de contactarnos”, agregó Grisham en la breve nota.

Melania, que cumplió 48 años el mes pasado, fue hospitalizada el lunes en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, un hospital a las afueras de Washington al que tradicionalmente han acudido los presidentes y las primeras damas para evaluar su estado de salud.

Allí se sometió a una intervención conocida como embolización para tratar “una enfermedad renal benigna”, una cirugía que “fue un éxito y no hubo complicaciones”, según informó entonces Grisham.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que su esposa podría abandonar el hospital en “dos o tres días”, pero su ingreso hospitalario se alargó un poco más, lo que llevó a algunos medios a especular sobre su estado de salud.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018

Normalmente, los pacientes que se someten a la misma operación que la primera dama suelen ser dados de alta el mismo día de la intervención quirúrgica, según expertos consultados por la cadena CNN y el diario The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR: Policía detiene a un presunto pandillero que atropelló a un oficial en una parada de tránsito

La larga hospitalización de Melania Trump es “algo atípica”, pero no tiene por qué deberse necesariamente a una complicación médica, aseguró a CNN el doctor Mohamad Allaf, vicedecano de urología en la Escuela de Medicina de la Universidad John Hopkins, en Baltimore.

“Puede deberse simplemente a un deseo de extremar las precauciones y la privacidad. Pero quedarse más también podría indicar que esta es una situación más compleja”, dijo Allaf.

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon. — Melania Trump (@FLOTUS) May 16, 2018

La primera dama aseguró este miércoles en Twitter que se encontraba “genial” y que estaba deseando volver “pronto a la Casa Blanca”, y este viernes volvió a recurrir a la red social para expresar su tristeza por el tiroteo que dejó diez muertos en una escuela en la localidad texana de Santa Fe.

My heart goes out to Santa Fe and all of Texas today. — Melania Trump (@FLOTUS) May 18, 2018

El presidente Trump permaneció en la Casa Blanca mientras su esposa era operada, aunque por la tarde la visitó en el hospital militar, y volvió a hacer lo mismo los dos días siguientes.

Desde que su esposo llegó al poder en enero de 2017, Melania Trump guardó un perfil bajo y, en su papel de primera dama, ha sido menos activa que sus predecesoras, Michelle Obama y Laura Bush, quienes impulsaron varias causas como la lucha contra la obesidad infantil o la promoción de la lectura, respectivamente.

No obstante, este mismo mes, Melania delineó sus prioridades como primera dama y prometió que se centraría en los niños con su plan “Be Best” (Sé mejor), que busca promover una vida más sana para los niños, así como combatir el acoso en Internet y el abuso de opioides.