Melania Trump: primera dama entre moda y funerales

Melania Trump, la primera dama, acompañó al presidente en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida para recibir al Primer Ministro de Japón Shinzo Abe y su esposa, durante la semana. Y este fin de semana su destino es Texas, según informa Associated Press.

Durante esta visita oficial, la vestimenta de la primera dama estuvo, como en otras oportunidades en el ojo de la prensa.

Y este sábado, durante el funeral de Barbara Bush, estuvo presente junto a 4 expresidentes incluyendo Barack Obama y su esposa Michelle, informó AP.

TE PUEDE INTERESAR: ‘420’, esto es lo que debes saber sobre el significado del 20 de abril

#FLOTUS wore a Carolina Herrera Resort 2018 dress for a dinner with the Japanese Prime Linister and his wife at Mar-a-Lago! It is available for $2,990: https://t.co/bxNNTuunQk

📸 AP pic.twitter.com/GwFFQpXV4q — White House Fashion (@WhiteHouse_Fash) April 18, 2018

La primera dama, Melania Trump recibió al matrimonio Abe con un vestido a rayas de Carolina Herrera, según informa mic.com

Melania es exmodelo y sabe cómo combinar colores y vestidos para estar elegante sin sobresalir demasiado. Además tiene antecesoras con muy buen gusto al elegir cómo vestirse, como Jackie Kennedy y Michelle Obama.

Thank you to the @FlaglerMuseum for the engaging tour this morning. It was a treat to step back in time w/ Mrs. Abe & admire the beauty of Whitehall. pic.twitter.com/J35gX631tm — Melania Trump (@FLOTUS) April 18, 2018

Para seguir la moda en la Casa Blanca, hay una página de twitter dedicada a ello. Allí se puede ver los modelos que luce Melania Trump y conocer cuáles son sus diseñadores favoritos.

#FLOTUS wore a sold out Prada dress and Christian Louboutin So Kate pumps for dinner at Mar-a-Lago last night! The pumps are available at $775: https://t.co/jb69nSSMgd

📸AP Photo /Pablo Martinez Monsivais pic.twitter.com/Gubg43YnfV — White House Fashion (@WhiteHouse_Fash) April 19, 2018

Pero no todo es moda en el ambiente de la Primera Dama, Melania Trump. También tienen que cumplir su rol en funerales.

Según informa AP, el presidente Donald Trump no irá al servicio fúnebre de la exprimera dama Barbara Bush, matriarca de una dinastía política con la que Trump a menudo se enfrentó durante su campaña de 2016. Sí en cambio asistirá Melania Trump.

La Casa Blanca dijo el jueves que Trump no irá a Houston, Texas “para evitar interrupciones debido a la seguridad adicional, y por respeto a la familia Bush y los amigos que asistirán al servicio”, según AP.

El director de Comunicaciones de Melania Trump confirmó a la revista People que “la primera dama asistirá al funeral a dar su pésame”.

Melania Trump publicó su propio comunicado en el sitio web de la Casa Blanca con respecto al fallecimiento de Barbara Bush.

Las banderas has estado a media asta sobre la Casa Blanca y en la propiedad Mar-a-Lago de Trump en Florida desde la muerte de Bush a la edad de 92 años, informó AP.