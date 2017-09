Melania Trump aparecía en polémica valla que tuvieron que retirar

Un espectacular (valla) que mostraba a la primera dama Melania Trump junto a la frase “imagina lo lejos que puedes ir con un poco de inglés” fue retirado el martes en Croacia, después de que el abogado esloveno de Trump amenazó con una demanda, reportaron varios medios.

Las vallas publicitarias eran anuncios para la escuela de inglés Američki Institut, pero ya el martes los habían retirado.

Melania fue ridiculizada como alguien que ha aprendido un poco de inglés y llegó a la Casa Blanca.

Croatian Billboard For English Lessons Featured Melania Trump, It Went Viral Worldwide For… https://t.co/s7M8cTXfsK pic.twitter.com/UllseizcOO

— Slavorum.org (@Slavorum_org) September 18, 2017