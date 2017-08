Melania Trump agradece a Chelsea Clinton por defender a Barron

La primera dama Melania Trump agradeció a la ex primera hija Chelsea Clinton el martes por la noche por defender a Barron Trump contra el acoso en línea, mientras que al mismo tiempo el presidente Donald Trump estaba dando un discurso donde promovía la división entre sus seguidores en Phoenix, reportó CNN.

“Gracias @ ChelseaClinton – es tan importante apoyar a todos nuestros niños en ser ellos mismos #StopChildhoodBullying,” tuiteó la primera dama.

Thank you @ChelseaClinton – so important to support all of our children in being themselves! #StopChildhoodBullying https://t.co/UCUpFc5ZjR — Melania Trump (@FLOTUS) August 23, 2017



Clinton apareció en defensa del más joven de los Trump, después que un artículo en la publicación de noticias conservadora The Daily Caller criticó el estilo de ropa del hijo del presidente.

“El más joven de los Trump no tiene ninguna responsabilidad como hijo del presidente, pero lo menos que puede hacer es vestirse cuando sale en público”, escribió el reportero de entretenimiento Ford Springer en la historia publicada el lunes.

El artículo recibió críticas generalizadas, incluyendo un tweet de Clinton.

“Ya es hora de que los medios y todos dejen a Barron Trump solo, para que tenga la infancia privada que merece”, dijo Clinton.

It’s high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) August 21, 2017

Clinton siguió el tema el martes, respondiendo a alguien que al parecer había hecho un comentario en Twitter:

“El querido Matty-Barron es un NIÑO. A ningún niño se le debe hablar de esa manera, en la vida real o en línea. Y que lo haga un adulto. Qué vergüenza.

Dear Matty-Barron is A KID. No child should be talked about in the below manner-in real life or online. And for an adult to do so? For shame https://t.co/p9jkGbMG4C — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) August 22, 2017

El tuit al que respondió Clinton fue borrado.