Melania Trump se emocionó cuando un niño de tres años salió corriendo del centro de inmigrantes “Unidad Familiar 8” en Tucson, Arizona.

“¡Hola!”, dijo la primera dama, alegrándose en medio del semicírculo de ocho celdas en un centro de detención de corto plazo para inmigrantes. “¿Cómo estás?”.

La señora Trump, inmigrante y madre, quería averiguar más acerca de cómo se desarrolla la estricta política inmigratoria de su esposo, sobre todo, entre familias que han sido separadas en la frontera. Las dos visitas a centros de detención en una semana le ofrecieron una imagen desalentadora.

Ahora la pregunta es qué hará con ese aprendizaje y cómo juntará su desagrado de dividir familias y su simultánea convicción de asegurar las fronteras.

La vocera Stephanie Grisham dijo que es posible que haya más visitas y conversaciones con legisladores, pero no queda claro qué lecciones se llevó la primera dama de sus visitas ni qué le comunicará a su esposo.

Visiting w children at the shelter in #Texas yesterday was very touching. Despite the difficult circumstances children were in good spirits & very kind. It's my sincere hope Congress will be able to reach across the aisle & find a solution! pic.twitter.com/4ZumcDVVMc

— Melania Trump (@FLOTUS) June 22, 2018