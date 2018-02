En medio de otro escándalo por adulterio que envuelve al presidente Donald Trump, el viernes la primera dama Melania Trump evitó el paseo tradicional de la pareja presidencial en la aeronave South Lawn a Marine One.

“Con su agenda fue más fácil reunirse con él en el avión”, dijo Stephanie Grisham, la directora de comunicaciones de la primera dama, en un comunicado, donde aclaraba el por qué la primera dama optó por adelantarse a su esposo.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN en ese entonces que Melania Trump planeaba acompañar al presidente en su visita a las víctimas del tiroteo masivo en Parkland, Florida.

Más temprano el viernes, The New Yorker publicó un informe basado en una cuenta manuscrita de Karen McDougal que detalló su presunto romance con Donald Trump durante nueve meses, desde junio de 2006 hasta abril de 2007. En ese momento, Trump tenía dos años de matrimonio con Melania Trump. El documento fue entregado a la revista por la amiga de McDougal, pero ella confirmó que la escritura en el documento era de McDougal.

Un portavoz de la Casa Blanca negó a la revista la aventura en un comunicado.

“Esta es una historia antigua que es solo parte de más noticias falsas. El presidente dice que nunca tuvo una relación con McDougal”, dijo el vocero.

Esta no es la primera vez que la primera dama rompe una tradición a raíz de acusaciones de indiscreciones de su esposo. El 30 de enero se trasladó sin el presidente al Capitolio en Washington, DC, para asistir al discurso del Estado de la Unión.

La Casa Blanca dijo que la decisión se había tomado para que la primera dama pudiera asistir a una recepción con los invitados que se unirían a ella en los asientos de la sección de bancos en la Cámara del Congreso donde verían a Trump pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión.

Sin embargo, la ocasión fue su primer evento público después de que The Wall Street Journal informara por primera vez de un pago hecho a la estrella porno Stormy Daniels, quien supuestamente tuvo una aventura con Trump en 2006, cuatro meses después de que Melania Trump diera a luz al único hijo de la pareja, Barron.

El presidente negó la infidelidad. Poco después, The Wall Street Journal informó que el abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a Daniels 130,000 dólares para mantener el hecho oculto. Cohen también emitió una declaración en nombre de Daniels llamando al informe de la supuesta infidelidad “absolutamente falso”. Sin embargo, Cohen admitió haber pagado el dinero de su propio bolsillo.

Según información del The New York Times, dos personas cercanas a la pareja quienes prefirieron mantener el anonimato, Melania Trump se había “sorprendido” por los informes del pago a Daniels y estaba “furiosa” con el presidente.

Con información de The New York Times, CNN, The Wall Street Journal y The New Yorker.